Mersin'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 7 Sürücüye Ceza Uygulandı

Mersin'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 7 Sürücüye Ceza Uygulandı
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan dron destekli denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 7 sürücüye toplamda 6 bin 951 TL para cezası kesildi. Denetimlerin amacı, trafik kazalarını önlemek ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak.

Mersin'de jandarma ekiplerince dron destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda havadan dron destekli denetim yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne toplam 6 bin 951 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde özellikle emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kurallarına uyum konuları takip edildi.

Yolcu taşıyan araç sürücüleri ile diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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