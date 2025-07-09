Mersin'de Cinayet Zanlısı Polisle Çatışmada Öldürüldü

Mersin'de Cinayet Zanlısı Polisle Çatışmada Öldürüldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde polisle çatışmaya giren cinayet zanlısı Hüseyin V. hayatını kaybetti. Olayda bir polis memuru yaralandı. Zanlı, daha önceki bir silahlı saldırının şüphelisi olarak arıyordu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisle çatışan cinayet zanlısı öldürüldü. Olayda bir polis memuru yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Adana Bulvarı Demirkapı kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 5 gün önce ilçedeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Ali Çoban (26) hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı düzenlediği iddia adilen şüpheli ise kaçmıştı.

Şüpheli Hüseyin V.'nin (41) bir ticari takside olduğu belirleyen polis, taksiyi durdurdu. O sırada araçtan inen şüpheli, kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan şüpheli polise ateş açtı. Çıkan çatışmada cinayet zanlısı ölü olarak ele geçirildi, polis memuru S.Ş. ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Cinayet zanlsının cenazesi de morga kaldırıldı. Ticari takside bulunan 3 şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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