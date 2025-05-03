Mersin'de Bisiklete Çarpan Otomobil, 12 Yaşındaki Çocuğun Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Mersin'de Bisiklete Çarpan Otomobil, 12 Yaşındaki Çocuğun Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki G.O'ya çarptı. Kazada çocuk ağır yaralanırken çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı çocuğu önce Bozyazı'da hastaneye kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan G.O, Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen G.O, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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