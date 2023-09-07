Mersin'de Bir Baba Oğlunu Öldürdü, İntihar Girişiminde Bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Baba, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen Mustafa T, 7 yaşındaki oğlu Mehmet T'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar teşebbüsünde bulunan Mustafa T, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa T'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Mersin'de vahşet: Oğlunu öldürdü ardından bıçakla kendini ağır yaraladıOğlunu bıçakla boğazını keserek öldüren baba, ardından kendini bıçakla ağır yaraladı.

Mersin'in Mut ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldüren baba ardından kendisini bıçakla ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi'nde misafirliğe gelen Mustafa T., bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla kesti, ardından kendisini de bıçakladı. Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mehmet T. hayatını kaybetti. Kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.