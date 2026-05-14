Yolda giden şahsın koluna bıçakla kesik atan şüpheli yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde daha önceden tartıştığı şahsın yaya olarak gittiğini gören ve yanına motosikletle yaklaşan şüpheli, koluna bıçakla kesip atıp kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. O anlar ise saniye saniye görüntülere yansıdı.

Olay, önceki gün Merkez Mahallesi Kayatürk Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre şüpheli E.K., (23) motosikletle yanına yaklaştığı daha önce tartıştığını iddia ettiği N.T.'nin (55) koluna bıçakla kesik atıp bölgeden uzaklaştı. Ne olduğunu ilk başta anlamayan daha sonra bıçakla kolundan yaralandığını anlayan N.T., hastanede tedavi altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine ise Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli E.K.'yi kamera görüntülerinden tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf edip olayı gerçekleştirdiği bıçağı teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemeye çıkartılırken, adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan, o anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde şahsın motosikletle gelerek bıçakla N.T.'nin koluna kesik atıp gitme anları yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı