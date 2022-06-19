Mermi yutturup, etek giydirmişlerdi... Hakim karşına çıktılar

BURSA - Bursa'da Erhan M.'yi dövüp ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup gecelik giydiren Yaşar Deniz Çakıcı ile arkadaşları Bekir Tokatlı, Mehmet Şahin ve Gökhan Yılmaz, tartışmada adı geçen Gamze Ü.'nün yargılanmasına başlandı. Duruşmada mahkeme mübaşirin kamerasına konuşan sanıklar, emniyet müdürlüğünde ve adliyede verdikleri savunmalarının doğru olduğunu ifade ettiler. Müşteki Erhan M., "Beni Yaşar Deniz Çakıcı ters kelepçe yapar gibi eve zorla aldı. Yanında da Mehmet Şahin, Ebubekir Tokatlı da orada idi. Kafamı sanırım Mehmet tutmuştu. Ebubekir dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar" dedi.

Olay, geçtiğimiz 10 Şubat günü Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Iddaya göre Gamze Ü.'ye sarkıntılık eden E.M. ile Gamze Ü'ye yardım etmek isteyen Yaşar Çakıcı (30), aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. Erhan M. arkadaşı M.Ş. ile birlikte Yaşar Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Çakıcı, yanındaki Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte E.M. ve M.Ş.'nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da M.Ş.'ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Yaşar Çakıcı'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen E.M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çakıcı'nın evine baskın yaptı. E.M. ile M.Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Çakıcı'yı ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen M.Ş. de gözaltına alındı. 'Eskici' olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar Deniz Çakıcı, Bekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ve Mehmet Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ilk savunmalarını kabul ettiler

Bursa 10.'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında "yağma, yaralama, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, silahla tehdit" suçlarından, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar Yaşar Deniz Çakıcı, Bekir Tokatlı, Gökhan Yılmaz ve Mehmet Şahin, tutuksuz sanık Gamze Ü., hakim önüne çıktı. Mahkeme başkanının güvenlik nedeniyle gazetecileri ve izleyicileri almadığı duruşmada taraf avukatları ile müşteki Erhan M. hazır bulundu. Duruşmada sanıkların savunmaları kameraya kaydına alındı. Ebubekir Tokatlı, "Bursa'da Erhan M.yi misafir olarak ağırladık. Erhan M.'in, Mehmet Şahin'e karşı yaptığı eylemler nedeniyle suça konu olan olayı yaptık. Pişmanım. Olay anında heyecan ve sinirli hareket ettik. Keşke böyle bir olay olmasaydı" diyerek polis ve sulh ceza hakimliğin de verdiği savunmasını tekrar ettiğini söyledi.

Yaşar Deniz Çakıcı, daha önceki verdiği savunmalarına katıldığını ifade ederek, "Keşke böyle bir olay almasaydı. Pişmanım" dedi. Gökhan Yılmaz, Emniyet müdürlüğünde ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadelerinin doğru olduğunu söyledi. Gamze Ü. de emniyet ve sulh ceza hakimliğinde verdiği savunmalarının doğru olduğunu söyledi. Müşteki sanık Mehmet Şahin, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Ters kelepçe yapar gibi zorla eve aldılar"

Müşteki Erhan M., "Ben sanıklarda Yaşar Deniz Çakıcı'dan ve müşteki sanık Mehmet Şahin'den şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim" dedi. Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine Erhan M., "Beni Yaşar Deniz Çakıcı ters kelepçe yapar gibi eve zorla aldı. Yanında da Mehmet Şahin, Ebubekir Tokatlı da orada idi. Kafamı sanırım Mehmet tutmuştu. Ebubekir dış kapıyı açtı ve beni içeriye aldılar." dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki sanık Mehmet Şahin'in tahliyesine karar verirken, tahliye taleplerinin reddettiği sanıklar Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına, Gamze Ü.'nin konutu terk etmeme yönündeki adli kontrolün kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.