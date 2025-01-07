Mekke'de şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde meydana gelen şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi.

Suudi Arabistan'ın birçok bölgesinde dolu, gök gürültülü fırtına ve yoğun yağış etkili oldu. Mekke'de yollar göle döndü, araçlar sel suyuna kapıldı. Suudi Arabistan Meteoroloji Dairesi, Mekke, Medine ve Cidde'de kırmızı alarm verdi. - MEKKE