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Mekiye Akyel davası 11 Aralık'a ertelendi, aile sanıkların cezalandırılmasını istedi

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Mekiye Akyel davası 11 Aralık'a ertelendi, aile sanıkların cezalandırılmasını istedi
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Siirt Baykan’da kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü iddia edilen Mekiye Akyel’in davası 11 Aralık’a ertelendi. Adliye önünde açıklama yapan aile ve avukatlar, dosyadaki çelişkilere dikkat çekerek cansız bedenin bulunmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Siirt'in Baykan ilçesinde kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü iddia edilen Mekiye Akyel'in davasında duruşma 11 Aralık'a ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan aile ve avukatları, dosyadaki çelişkilere dikkat çekerek Akyel'in cansız bedeninin bulunmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, iki celse arasında olay yerinde keşif yapıldığını, keşif tutanağının dosyaya girdiğini ancak bilirkişi raporunun henüz ulaşmadığını belirtti. Keşif sırasında tanık ifadeleri arasında çelişkiler ortaya çıktığını savunan Bilbay, bilirkişi raporunun ardından olayın aydınlatılmasını talep etti.

Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilğir ise kardeşinin 9 ay 4 gündür kayıp olduğunu belirterek, cansız bedeninin bulunmasını istedi.

Mekiye Akyel, Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolmuş, o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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