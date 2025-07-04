Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı
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İzmir'de çıkan orman yangınında alevler Ödemiş'teki Tosunlar köyünü de sardı. Sahaya inen Mehmetçik köyde mahsur kalan 4 kişilik bir aileyi helikopterle kurtardı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.

Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı.

Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti." ifadesine yer verildi.

Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kırk sene önce askerken tabur fiilen yangına götürülüyordu yazın her hafta milasa gidiyorduk devamlı yangın çıkıyordu çok ilerlemiş bir orman yangını mümkünü yok sönmez ancak önlem alıp önü kesilirse yangın bir noktaya hapsedilir

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bütün Türkiye yanıyor iktidar seyrediyor. Bakanların makam uçakları satılsın, yerine yangın uçakları alınsın. Bıraksınlar yandaşlarını zengin etmeyi.

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Haber YorumlarıHüsnü Gökçe:

Devletimiz var olsun maaşallah.

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

taner35 zeka seviyene hayranım. milli felaketse bütün memurlar yardım etsin. adamların görevi değil bununla ilgili eğitimleri yok. ne demek sahaya inmesi lazım. yangın oldu senin o muazzam aklınla helikopterlere su haznesi takıldı diyelim (su haznesine uygun özellikte olmamalarına rağmen senin aklınla takıldı farz edelim.) askeri helikopterlerin hepsi su taşımakla uğraşırken askerlerin hepsi yangındayken bi tane düşman ülke saldırsa senin namusunu kim koruyacak ? sen sus aklını korumaya çalış.

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