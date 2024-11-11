Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan da adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof ve Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

ERBİL'İN ESKİ SEVGİLİSİ DE GELDİ

Öte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan da adliyeye geldi.