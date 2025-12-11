Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Ünlü gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Ersoy ve 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MEHMET AKİF ERSOY'UN YILLAR ÖNCE SÖYLEDİĞİ ŞARKI

Olayın yankıları sürerken, Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce şarkı söyleyip klip çektiği ortaya çıktı. Ersoy'un söylediği şarkıdaki "İçimdeki azgın devi rüzgârlara attım. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım." sözleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

ERSOY VE 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Şüpheliler, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılık, ifadelerinin ardından şüpheliler gazeteci Ersoy ile Manaz, Tetik ve Gülan'ı tutuklama, diğer şüpheliler Yıldız, Öztay, Aybaktı ve Kılınç'ı ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti. Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.