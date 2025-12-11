Haberler

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişiyle birlikte tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce şarkı söyleyip klip çektiği ortaya çıktı. Ersoy'un söylediği şarkıdaki "İçimdeki azgın devi rüzgârlara attım. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım." sözleri dikkat çekti.

  • Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce şarkı söylediği ve klip çektiği ortaya çıktı.
  • Uyuşturucu soruşturmasında 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'üne adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ünlü gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Ersoy ve 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MEHMET AKİF ERSOY'UN YILLAR ÖNCE SÖYLEDİĞİ ŞARKI

Olayın yankıları sürerken, Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce şarkı söyleyip klip çektiği ortaya çıktı. Ersoy'un söylediği şarkıdaki "İçimdeki azgın devi rüzgârlara attım. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım." sözleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

ERSOY VE 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Şüpheliler, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Savcılık, ifadelerinin ardından şüpheliler gazeteci Ersoy ile Manaz, Tetik ve Gülan'ı tutuklama, diğer şüpheliler Yıldız, Öztay, Aybaktı ve Kılınç'ı ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti. Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Adama topyekün bir saldırı olduğu çok net

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUntroll:

oldu olacak uyuşturucu satıyo diye mutlu olun. adam uyuşturucu taciri hemde tacizci

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıTunc Muallimoglu:

Yozlaşmış kara düzenin, harami saltanatının ekran yüzü olduğundan halkın da bütün kinini akıttığı hedef oldu doğal olarak.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıDüşünür:

Eee olabilir ne var sarkı soylemesınde editör sasırdınız ıyıcene. Akkapeye sirin görunecem diye

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Adamı savunmuyorum, hatta iktidarın değirmenine su taşıyan biri olduğundan sevmem ama bir linç kampanyasını nerde görsem tanırım.. Gündem değiştirmek için günde 10 haber yapıyorsanız hele..

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImud Imud:

Gündem ne

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMetin Cuskun:

Hüseyin Nihal Atsız Geri Gelen Mektup Şiirinin Sözlerdir. Bunu haber yapmakla ne amaçlanıyor acaba?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

Bu adamı haksız yere aldıkları ortada bakalım arkasından ne çıkacak??

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
