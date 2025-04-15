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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Mezarı Tahrip Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A., sinirle kendini kaybettiğini belirtti. Mezarlıkta meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahsın ifadesi ortaya çıktı

"Küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim, o anki sinirle kendimi kaybettim"

İSTANBUL - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahsın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli D.A., "Küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezardaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayın neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim" dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturulmuştu. Polis ekipleri tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. adlı şüpheli yakalanmıştı. Şüpheli D.A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli D.A.'nın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade ortaya çıktı.

"Küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim o anki sinirle kendimi kaybettim"

Şüpheli D.A. ifadesinde, "Ben mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar köprüsünün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakındır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezardaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayın neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yoktur" dedi.

"Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veya para almadım"

Şüpheli D.A. ifadesinin devamında, "Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat veya para almadım. Yine müteveffayı öldüren şahısları da tanımam" şeklinde konuştu. Zanlı, "Olayı gerçekleştirdiğiniz gün müteveffanın öldürülmesine ilişkin davanın görüleceği hakkında bilginiz var mıydı?" sorusuna ise, "Davanın görüleceğinden haberim yoktu. Ben sadece gazete haberlerinden müteveffanın öldürüldüğünü ve mezarının orada olduğunu biliyorum. Başka bir bilgim yoktur" şeklinde cevap verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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