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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkaracak olan Candaş Tolga Işık'a tehdit

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Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkaracağını duyurdu. Bu durum, Minguzzi'nin ailesinden Işık'a tehdit olarak geri döndü. Işık, ailesinin hikayesini anlatmak için Minguzzi'yi programa davet etmişti. Ancak Minguzzi'nin ailesi bu duruma tepki göstererek Işık'a tehditler savurdu.

Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, sunucusu olduğu 'Az Önce Konuştum' isimli programın bu haftaki bölümünde, 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edeceğini duyurdu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkaracak olan Candaş Tolga Işık'a tehdit

MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN AİLESİNİ PROGRAMA ÇIKARACAK OLAN CANDAŞ TOLGA IŞIK'A TEHDİT

Ancak Işık, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda programın yayınlanmaması için kendisine tehditler geldiğini de kaydetti. Işık paylaşımında, "Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkaracak olan Candaş Tolga Işık'a tehdit

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLAN BU DOSYAYA ASAYİŞ ŞUBE NİYE BAKIYOR?"

Minguzzi ailesinin tehditler karşısında güvenlik altına alındığını belirten Işık, "Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Anadolu'da bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?" ifadelerini kullanarak yetkililere çağrıda da bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkaracak olan Candaş Tolga Işık'a tehdit

"ÇETE, ÇOCUKLARA İŞLETTİKLERİ SUÇLARLA BÜYÜYOR"

Işık, paylaşımının devamında organize suç yapılanmasına dikkat çekerek, "18 yaşından küçük çocuklara parayla-uyuşturucuyla önce ufak suçlar işlettirip çete üyesi yapıyorlar. Yaştan dolayı çocuk az ceza yiyor. Bu arada çete, çocuklara işlettikleri suçlarla büyüyor, gövde gösterisi yapıp tehditle, şantajla vurgun yapıyor" diye konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkaracak olan Candaş Tolga Işık'a tehdit

"DURUM DAHA DA KORKUNÇ BİR HAL ALACAK"

Acilen yasal değişiklik yapılmasını belirten Işık, "'Yeni Nesil Suç Örgütleri' denilen bu yapılara karşı acilen yasal değişiklik yapılmazsa durum daha da korkunç bir hal alacak. Bir insanı kalbinden 5 kez bıçaklayarak öldüren çocuk olmaz!" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkaracak olan Candaş Tolga Işık'a tehdit

NE OLMUŞTU?

24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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