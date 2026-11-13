Maskeliler davasında iki sanığa 61 yıl 1 ay 7 gün ve 55 yıl 10 ay hapis verildi

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Uyuşturucu ve silah ticareti suçlarına karışan "Maskeliler" suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, örgüt üyesi iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mert Tuncel'in 61 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, bir diğer örgüt üyesi iddiasıyla yargılanan Muharrem Destan Eğlenti'nin ise 55 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İstanbul'un belirli ilçelerinde uyuşturucu ve silah ticareti suçlarını işledikleri belirlenen, gerçekleştirecekleri silahlı eylemler öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve uygulamalar üzerinden hedeflerine koydukları kişileri arayarak tehdit ederek maddi menfaat talep eden "Maskeliler" suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 7 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Muharrem Destan Eğlenti, Necip Doğan ve Mert Tuncel ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Kadir Akkaya ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"EVİMDE BULUNAN SİLAH VE UYUŞTURUCULAR BANA AİTTİR"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Necip Doğan, mahkemeden beraatını talep etti. Tutuklu sanık Muharrem Destan Eğlenti, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Bir diğer tutuklu sanık Mert Tuncel ise, "Ben örgüt üyesi değilim, kurşunlama olaylarıyla bir ilgim yoktur. Evimde bulunan silah ve uyuşturucular bana aittir. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

SANIK TUNCEL'E 61 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, iddianamede 'örgüt üyesi' olarak geçen tutuklu sanık Mert Tuncel'in, 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'mala zarar verme', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme, satma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından toplamda 61 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet ayrıca, sanık Tuncel'in, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma' ile 'ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise beraatına hükmetti.

SANIK EĞLENTİ'YE 55 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muharrem Destan Eğlenti'nin, 'silahlı suç örgütüne üye olmak', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' ile 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından toplamda 55 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Eğlenti'yi, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ile 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı beraatına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanık Necip Doğan'ın, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'mala zarar verme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'nitelikli yağma' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından ayrı ayrı beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Heyet ayrıca, sanık Kadir Akkaya'nın ve firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur El Mustafa'nın dosyalarının ayrılmasına da karar verdi.

Öte yandan, örgütün sosyal medya hesapları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttüğü, İstanbul dışından gelen gençleri örgüt bünyesine dahil ederek tetikçi olarak kullandığı, ayrıca aralarında güçlü iletişim ağı bulunan yeni nesil suç örgütleri ile zaman zaman ittifak kurdukları da belirlendi.

"DALTONLAR" SUÇ ÖRGÜTÜ İLE İTTİFAK YAPTIKLARI BELİRTİLDİ

Aralarında iletişim ağları kuvvetli olan yeni nesil suç örgütlerinin husumetli olaylarda ittifak kurdukları belirtilen iddianamede, Murat Küçükyavuz liderliğindeki örgütün elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı, örgütün "Daltonlar" suç örgütü ile ittifak yaptığı, Kara Maskeliler suç örgütünün "Daltonlar" suç örgütünde alt kadro olarak görev aldıklarının tespit edildiği aktarıldı. Örgüt şemasına yer verilen iddianamede, şüpheli Murat Küçükyavuz'un "örgüt elebaşı", şüpheli İsa Şahin'in "örgüt yöneticisi", şüpheliler Mert Tuncel, Kadir Akkaya, Muharrem Destan Eğlenti, Muhammed Nur Elmustafa ve Necip Doğan'ın ise 'örgüt üyesi' konumunda oldukları aktarıldı.

DEĞİŞEN SUÇLARDAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirme', 'birden fazla kişiyle birlikte, var olan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gece vakti yağmaya teşebbüs', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şahısların 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ile 'silah ticareti' suçlarını işledikleri belirtildi. Sanıkların eylemleri gerçekleştirmeden önce yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve uygulamalar üzerinden müştekileri arayıp tehdit ederek haksız maddi menfaat temin ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, taleplerinin karşılanmaması durumunda ise müştekilerin iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı