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Maskeli Sahte Polis, Emeklileri Dolandırırken Gerçek Polislere Yakalandı

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Bursa'da emekli vatandaşları dolandıran ve maske takarak kaçmaya çalışan sahte polis, İstanbul'da gerçek polislere yakalandı. 72 yaşındaki emekli M.K. ve 52 yaşındaki L.S. dolandırılarak altın ve ziynet eşyalarını verdi. Emekli vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sahte polis İ.B. tutuklandı.

Maskeli sahte polis, terörle korkutup emeklileri dolandırdı...Gerçek polislere yakalandı

Bursa'da emekli kişileri dolandıran ve maske kullanan sahte polis, İstanbul'da yakalandı

Yakalanmamak için saatlerce bere ve maske ile dolaştı, 100'e yakın kamera görüntüsü inceleyen polisten kaçamadı

BURSA - Bursa'da "kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" yalanıyla emekli şahısların evlerine giderek altın ve ziynet eşyalarını alan sahte polis gerçek polislerin amansız takibi sonrası İstanbul'da yakalandı. 100'e yakın güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek bere ve maske takan şüpheliyi belirleyen ekipler sahte polisi İstanbul'da yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki emekli M.K. isimli kişiyi arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheli şahıslar, M.K.'yı suç örgütlerince kimlik bilgilerinin çalındığı ve kullanılmaya çalışıldığı yalanıyla korkuttu. Dolandırıcılar ; evine gönderdikleri sahte polise evdeki altın ve paraları vermelerini söyledi. Evin önüne gelen siyah maskeli şüpheli şahsın başta eve girmesine izin vermeyen M.K. telefondaki kişilerin "sen savcıya, polise güvenmiyor musun?" diye azarlaması üzerine maskeli şüpheliyi içeriye aldı. Daha sonra maskeli şahsa ikametinde bulunan 35 bin TL değerindeki 1 çift altın küpe ve 4 adet çeyrek altından oluşan ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti elden veren M.K. dolandırıldığını anlayınca gerçek polisleri arayarak yardım istedi.

Aynı gün yine Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki emekli L.S. kişiyi arayan dolandırıcılar aynı yöntemle L.S.'yi de dolandırmak istedi. L.S.'nin de evine giren maskeli sahte polis, 700 bin TL değerindeki 29 adet Cumhuriyet altını ve 26 gram altını incelemeye götürme bahanesiyle aldı. Şüpheli şahsın kendisine evde beklemesini söylemesinden şüphelenen L.S. altınları son anda sahte polisin elinden alıp bağırmaya başlayınca şüpheli şahıs altınları alamadan kaçmak zorunda kaldı.

Her iki emekli şahsın müracaatı üzerine olay ile ilgili tahkikat başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği iki olayında meydana geldiği ikametlerin güzergahındaki 100 e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Maske ve bere ile kaçan şüpheliyi takibe alan polisler soruşturmayı genişletti.

Yapılan teknik çalışmalar neticesinde Nitelikli Dolandırıcılık olaylarının şüphelisinin İ.B. olduğu belirlendi. Fiziki takipten kurtulmak, yakalanmamak ve deşifre olmamak için maske ve bere kullanıp, uzun süre yürüyüp akabinde bir çok araç değiştirerek İstanbul'a kaçan İ.B., Bursa polisinin amansız takibi sonrası İstanbul'da saklandığı evde yakalandı. Bursa'ya getirilen şüpheli İ.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maskeli Sahte Polis, Emeklileri Dolandırırken Gerçek Polislere Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİRHAN ERZURUM - 3.Sayfa
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