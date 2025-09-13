Haberler

Marmaris'te Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Marmaris'te Silah Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris'te düzenledikleri silah operasyonunda 6 şüpheliyi tutukladı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Marmaris ilçesinde ellerinde ruhsatsız silah bulunduğu tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 6 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 154 adet tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
