Marmaris'te Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir akşam yemeği programı düzenlenirken, emekliye ayrılan polislere de plaket takdim edildi.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleşen yemekli etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, hakimler, savcılar, Güney Ege Grup Komutan vekili, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, şehit polis yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya Türk Polis Teşkilatı'nın milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, "Fedakarca görev yapan, canı pahasına halkımızın güvenliğini sağlayan tüm polislerimize minnettarız. Polis Teşkilatımız, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu vesileyle, görevi başında şehit olan tüm emniyet mensuplarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, tüm polislerimizin Polis Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, emekliye ayrılan Komiser Bahadır Türkyaşa ve Polis memuru Mehmet Acar'a hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

Program, İlçe müftüsü Yunus Açar'ın duasının ardından sona erdi. - MUĞLA