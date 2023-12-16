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Marmaris'te kasten adam öldürmek suçundan aranan şahıs yakalandı

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri, Antalya'da kasten adam öldürmek suçundan karara bağlanmış 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsı, eğlenmek için geldiği Marmaris barlar sokağında kıskıvrak yakalayarak adliyeye sevk etti. Bugün adliyede hakim karşısına çıkan zanlı, mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri, Antalya'da kasten adam öldürmek suçundan karara bağlanmış 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsı, eğlenmek için geldiği Marmaris barlar sokağında kıskıvrak yakalayarak adliyeye sevk etti. Bugün adliyede hakim karşısına çıkan zanlı, mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahıslara yönelik saha çalışmasında Antalya'da kasten adam öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay karara bağlanmış hapis cezası olan ve aranan M.K.'nin Marmaris barlar sokağında olduğunu belirledi. Ekipler, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile gerekli tedbirleri alarak M.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara yönelik çalışmaların 7 gün 24 saat esası ile hız kesmeden devam ettiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Marmaris Antalya Haberler

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