Marmaris'te Kadın Turistlere Şiddet: Eğlence Mekanı Çalışanları Gözaltında

Marmaris'te Kadın Turistlere Şiddet: Eğlence Mekanı Çalışanları Gözaltında
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında kadın turistler ile çalışanlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek kadınların darp edilmesine neden oldu. Olayla ilgili çalışanlar gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadın turistler ve eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, kavgada kadın turistleri darp eden iş yeri çalışanları gözaltına alındı.

Olay, Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanı çalışanlarının kadın müşterileri darp ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak infial uyandırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde bahse konu olayın 2 Haziran 2025 günü saat 23.25 sıralarında gerçekleştiği ve işyerine müşteri olarak giden kimlik bilgileri tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahısların hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıkları ve konunun kavgaya dönüştüğü tespit edildi. Yabancı uyruklu kadın şahısları darp eden iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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