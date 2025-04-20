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Marmaris'te Gazeteci Murat Ersan'a Saldırı: 5 Gözaltı

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Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'a yönelik saldırı sonrası yürütülen soruşturmada biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir inceleme yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saldırıya uğrayan gazeteci Murat Ersan'a yönelik yürütülen soruşturmada biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 15 Nisan'da Çıldır Mahallesi 113 Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazeteci ve Marmaris Çevre Koruma Kod48 Dernek Başkanı Murat Ersan arkasından yaklaşan bir erkek şahıs tarafından muşta ile başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Saldırının ardından yere düşen Ersan hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kaçışta kullandığı motosikletin marka ve modelinden yola çıkan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki aynı renkte ve modeldeki 5 bin 500 motosikleti tek tek inceledi. Yaklaşık 2 bin 500 saatlik kamera görüntüsü titizlikle analiz edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, saldırganların olaydan sonra motosikleti Armutalan'da ormanlık bir alana bıraktığı, ardından başka bir araçla bölgeden alındıkları tespit edildi.

Pusu kurmuşlar

Emniyetin tüm birimlerinin titizlikle çalıştığı soruşturmada; kamera görüntülerinden biri kadın, biri erkek iki kişinin Murat Ersan'ın ofisi önünde pusu kurduğu belirlendi. Ersan'ın ofisten çıkıp yürümeye başlamasının ardından şüphelilerin peşine düştüğü, motosikleti bir ara sokağa bırakarak erkek şahsın saldırıyı gerçekleştirdiği, ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı görüntülerle ortaya kondu. Plakası olmayan beyaz motosikletin izini süren ekipler, ilçedeki benzer tüm araçlar üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında saldırı anında saldırganın yanında bulunan kadın ile kaçışa yardım eden şahıslar da gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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