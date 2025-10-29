Marmaris'te Cumhuriyet'in 102. yılı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde resmi tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamlığında gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından kutlamalar, ilçe şehir stadyumunda coşkuyla devam etti.,

Marmaris Kaymakamlığında yapılan tebrikat törenine; Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, askeri erkan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ile ilçe kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Sabah saat 10.00'da Marmaris Şehir Stadyumu'nda başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine dair mesajı okundu. Programda şiirler okundu, modern ve folklorik dans gösterileri sahnelendi, okullar ve kurumlar geçit töreni yaptı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya konuşmasında "Bugün Türk milletinin onur günü. Bugün, esaret zincirlerini kırdığı, özgürlüğünü haykırdığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan ettiği gündür. Bugün Cumhuriyetimizin yüz ikinci yılı. Hepinizi bu büyük gururla, büyük coşkuyla ve bu büyük bayramın heyecanıyla en içten duygularımla selamlıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi, Amasya'da inanç oldu; Erzurum'da azim oldu; Sivas'ta karar oldu ve nihayet Ankara'da Cumhuriyet oldu. Cumhuriyet; Çanakkale'nin direnişidir, Sakarya'nın cesaretidir, Dumlupınar'ın zaferidir, 15 Temmuz'un kararlılığıdır. Cumhuriyet; cephede savaşan Mehmet'in, cephe gerisinde mermi taşıyan analarımızın, vatan uğruna toprağa düşen yiğit evlatlarımızın adıdır. Cumhuriyet eşitliktir, bilimdir, insan onuruna duyulan saygıdır. Cumhuriyet, bu milletin damarlarında dolaşan bağımsızlık kanıdır. Kıymetli Marmarisliler, bu güzel ilçemiz Cumhuriyet'in aydınlık yüzüdür. Mavi ile yeşilin buluştuğu bu bereketli topraklarda, vatanına, bayrağına, değerlerine yürekten bağlı insanlar yaşar. ve bugün burada, bu meydanda hepimiz aynı yürekle, aynı inançla haykırıyoruz: Yaşasın Cumhuriyet!" sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Nurullah Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir, resim, kompozisyon yarışmaları ile Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyalarını takdim etti.

Ödül töreninin ardından öğrenciler şiirlerini okudu. Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi, Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği'nin zeybek performansı ve Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi Zeybek Ekibi'nin gösterisi büyük beğeni topladı.

Kutlamalar, ilçedeki okullar, resmi kurumlar, spor kulüpleri, dernekler ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu eşliğinde yapılan geçit töreniyle sona erdi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile askeri gemiler TCG İmbat ve TCSG 310 vatandaşların ziyaretine açıldı. - MUĞLA