Marmaray istasyonunda güvenli görevlisine bıçaklı saldırı

İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda görevli 34 yaşındaki Gülnihal Karadereli, aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Yüzünden bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kadına 40 dikiş atıldığı öğrenildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelinin ise 11 suç kaydı çıktı.

YÜZÜ MASKELİ SALDIRGAN BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI

İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda dün akşam saatlerinde bir çalışan bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Çetin Aktay yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Gülnihal Karadereli'nin yanına yaklaştı. O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı.

KADININ YÜZÜNE 40 DİKİŞ ATILDI

Talihsiz kadın, yüzünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldı.

SALDIRGANIN 11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri Çetin Aktay'ı yakalayarak gözaltına aldı. Aktay'ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli'ye kin beslediği, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aktay'ın farklı suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli adliyeye sevk edildi. Suç makinesi çıkan saldırgan temizlik görevlisinin, güvenlik soruşturmasından nasıl geçerek işe girdiği de akıllarda soru işaretine neden oldu.

DEHŞET ANLARI İSTASYONUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay'ın yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli'ye bıçakla saldırması istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aktay'ın güvenlik görevlisi Gülnihal Karadereli'nin yanına yaklaşarak bıçakla saldırdığı görüldü.