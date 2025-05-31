Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
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Marmaray'da çocuklarının gözü önünde yumruklanıp burnu kırılan baba, gazetecilere röportaj verirken gözyaşlarına boğuldu. Konuşmakta zorlanan şahıs, "Bu beşinci, altıncı artık sıkıldım. Lütfen artık gelmeyin." dedi.

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk yapan D.E (46), çocuklarının gözü önünde uğradığı saldırının ardından konuştu. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan D.E, röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda en çok çocuklarını düşündüğünü söyleyen babanın burnunda kırıklar oluştu.

Darp edilen D.E, "Çocuklarım ile trene binerken kapının önünden geçemediğim için ikazda bulundum bir hanımefendiye. Biraz sert bulunmuş olabilirim. Ama sonuçta çocuklarımla, daracık kapıdan 2 çocuğumla geçmeye çalışıyorum. 'Niye burada duruyorsunuz, lütfen kapıyı açın da geçelim, yani burada durmanın anlamı yok. Tren boş sonuçta dedim. Ondan sonra, 'Şuradan geçsene ağabey' dedi. Ben niye oradan geçmek zorundayım? Bir çocuğumu burada tutup, içeriye bir çocuğumu dışarıda tutup ben niye bu riske gireyim dedim" şeklinde konuştu.

D.E, "Bostancı'dan bindim, Küçükyalı'ya doğru giderken, 15 saniye sonra zaten 2 dakikada Küçükyalı'ya varıyorsunuz. Kapıya yanaşan bir adam inmek için kızın üzgün olduğunu gördü. 'Bak kıza yüksek sesle konuştun' Ama o zamana kadar kızla konuştuk. Konuştuğum süre içinde hiçbir kimse, bir müdahalede bulunmadı. Kızın yüzünü gördüğü için tekrar geri dönüş yaptı. Ondan sonra, 'Aşağı insene, seninle görüşeceğim' dedi. 'Aşağıya in de gel bakalım da ne yapacağımı gör' dedi. Ben çocuklarım var yanımda, ben aşağı inmek istemiyorum. Bir şey yapacaksan gel, Süreyya Plajı'nda ben orada ineceğim. Eşim de orada, çocuklarımı veririm. Çocuklarımın yanında da ben bu tarz konuşmalar istemiyorum dedim" şeklinde konuştu.

Gözyaşları içinde olayı anlatan D.E, "Sonrasında arkadaki beyefendi olaya dahil oldu. Öndeki hanımefendi konuyu birebir göremiyor. O beyefendiye dedi ki: 'Şimdi konuyu niye açıyorsunuz, konu kapandı, bitti. Siz konuyu neden açtınız?' dedi. Kadına çıkıştı bu sefer. Arkadaki kadın, bu sefer mavi tişörtlü beyefendi konuşmaya başladı, bağırmaya başladı. Normalde öbür adam inmek üzereydi, tekrar geri geldi. Ben maviyle konuşurken beni ittirdi. Ben tabii çocuklarımı tutuyorum" dedi.

Çocukları hakkında bilgi veren D.E, "Çocuklar iyiler, çok şükür. Sosyal hizmetlerden geldiler, çocuklarla konuştular. Şu an için iyi görünüyorlar, akıllarından çıkartmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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