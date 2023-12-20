Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor.

SEFERLER SİRKECİ-ÜSKÜDAR ARASINDA TEK HATTAN YAPILIYOR

Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."