Marmara Denizi'nde kimliği belirsiz ceset bulundu

BALIKESİR - Marmara Denizi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Marmara Denizi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinin kırsal Dutlimanı bölgesinde kıyıya vurdu. Ekipler, cenazeyi denizden çıkartırken, cesedin önceki günlerde batan geminin mürettebatına ait olabileceği iddia edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde ceset gören Nezir Göç adlı vatandaş jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Erkek olduğu tespit edilen ceset ekiplerce kıyıya çıkartıldı. Cenazenin deforme olduğu görülürken, cenazenin önceki günlerde İmralı Adası açıklarında batan Batuhan-A'nın mürettebatına ait olabileceği üzerinde duruldu.

Cenaze Bursa Adli Tıp Merkezi'ne kaldırılırken soruşturma sürüyor.