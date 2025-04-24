İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Artçı Sarsıntılar Azalıyor

Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Artçı Sarsıntılar Azalıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların azalmaya başladığını açıkladı. Depremde yapısal hasar ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içerisinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sona ermesi beklenmektedir" denildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da Silivri açıklarında Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezinden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içerisindeki illerimizde hafif şiddetle hissedilmiştir. Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri'ye yaklaşık 24 kilometre uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır. Uzun süredir devam eden riski azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Depremde ana şoktan itibaren toplamda 291 artçı sarsıntı kaydedildiği söylenen açıklamada, "Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı deprem sayısı ise 8'dir. Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içerisinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT'nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.