Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de de hissedildi

BALIKESİR - Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'de hissedildi.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde şiddetli şekilde hissedilirken, Marmara Bölgesi genelinde paniğe neden oldu. Sarsıntı Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Gömeç, Bandırma, Erdek ve Marmara Adası'nda hissedildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, depremin ilçede de hissedildiğini belirterek, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk veya zarar söz konusu değil. Durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini ve muhtemel artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Balıkesir Valiliği sosyal medya hesapları üzerden "Marmara Denizi'nde İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

İlimizde de hissedilen depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibariyle olumsuz bir durum yoktur. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.