Haberler

Gemide zehirlenme soruşturmasında ikinci kaptan tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında demirli gemide bir kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin geminin 2. kaptanı tutuklandı.

  • Panama bayraklı Swanlake gemisinde zehirlenme sonucu bir kişi öldü ve iki kişi yaralandı.
  • Geminin ikinci kaptanı, slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması nedeniyle tutuklandı.
  • Olay, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında meydana geldi.

Marmara Denizi açıklarındaki gemide bir mürettebatın zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin ikinci kaptan tutuklandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında dün akşam saatlerinde Panama bayraklı Swanlake isimli gemide meydana gelen, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında geminin 2. kaptanı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir. Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır.

"GAZ ORANI MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKTI"

Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFerhat Soylu:

Böcek ailesi konusunda hiçbir şey yapmadan aileyi evine geri gönderen doktorlar hakkında neden bir işlem yapılmıyor. Buradan böcek ailesinin yakınlarına söylüyorum, lütfen en kısa zamanda iyi bir avukat tutup hem hastaneye hemde aileyi evine geri gönderen doktorlar hakkında en büyük miktarda tazminat davası açın.

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin özen:

günlerdir bu aile neden zehirlendi diye soruluyor . demekki ilgili doktor ‘un muayene veya yetki sonucunda odanızdan zehirleniyorsunuz diyecek hali yok . hastane çıkışı tekrar o zehirli otele döndü aile . yani burda dr’a suç atmak mümkün değil . tazminat adı altında parayı başak yerde arayın lütfen .

yanıt3
yanıt13
Haber YorumlarıSPEED GROUP:

Ülkede bir zehirlenme, yemekten zehirlenme, ilaçlamadan dolayı zehirlenme gibi bir akım mı diyelim devam ediyor ve arda ardından haberler çıkmaya başlıyor . bana göre bütün bunların hepsi tesadüf olamaz milli istihbarat teşkilatının da uyanık olması lazım bana göre bir oyun kuruluyor ve oynanılıyor gibime geliyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Gemideki olay baska aslanım, kurgulara gerek yok. Gemideki olay tedbirsiz haraket edilmesi, bisey olmaz mantigi ile işe başlanilmasi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHülya Lale:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadirozerr:

gündem degiştrmede canlar gidiyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
