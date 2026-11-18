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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki Barış Şener'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden maktulün kuzeni tutuklandı.

Olay, 15 Kasım'da Gırnavas Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide bıçaklanmış halde bulunan Barış Şener (17), kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve incelemelerde cinayet şüphelisinin maktulün kuzeni V.Ş. olduğu tespit edildi.

JASAT ekiplerince gözaltına alınan şüpheli V.Ş., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltındaki diğer 2 kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçların aydınlatılması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı