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Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polis 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 4 Haziran'da Ersoylu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Ç. (42), Şehmuz Ç. (53), Mehmet Ali S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları değerlendirilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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