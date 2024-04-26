Mardin İpekyol'unda Mısır Yüklü Tır Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyol'unda mısır yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi Viranşehir istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIS 476 plakalı mısır yüklü tır devrildi. Kazada, M.C. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Yolda jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü olarak ulaşım sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN