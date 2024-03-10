Mardin'de yolcu otobüsü evin bahçesine girdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçesine girdi.

Alınan bilgilere göre, Duruca köyü mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yolcuların bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN