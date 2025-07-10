Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 340 captagon hap ve hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 11 bin 340 captagon hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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