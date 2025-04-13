Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İpek Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen tır ile 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. ve Musa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.