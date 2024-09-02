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Mardin'de Terör Operasyonu: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Nusaybin ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, Nusaybin ilçesi kırsalında, GÜRZ-11 Operasyonu kapsamında, jandarma-SİHA, jandarma ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve jandarma komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ağustos ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 23 operasyon düzenlendiğini bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 43 kişiden 8'inin tutuklandığını bildiren Vali Akkoyun, "Ayrıca ilimiz Nusaybin ilçesi kırsalında, GÜRZ-11 Operasyonu kapsamında, jandarma-SİHA, jandarma ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve jandarma komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 1 sığınak tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam etmektedir. Terörle Mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 1 operasyon düzenlenmiş olup 1 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 8 adet uzun namlulu silah, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet ruhsatsız tabanca ve bin 774 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Sınırı yasa dışı geçmek isteyenlere izin yok

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Göç Aracının, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında şehrimizde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Vali Akkoyun, şöyle devam etti:

"Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ağustos ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 123 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 10 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilirken, bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede bölücü terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi adli mercilere sevk edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde ilimizde ağustos ayında 72 operasyon düzenlenmiş, operasyonlar kapsamında 10 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi de tutuklanmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında ilimizde ağustos ayı içerisinde 89 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 83 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda, aranan toplam 252 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Ayrıca terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis ve kumarla mücadele, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 3 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklanmıştır. Trafik denetimleri kapsamında polisimiz ve jandarmamız tarafından ağustos ayında 79 bin 573 araç denetlenmiştir. Sizlerin vasıtasıyla tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha önemle rica ediyoruz." - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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