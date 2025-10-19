Haberler

Mardin'de Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Şar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Şar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yunus Ö. (25), Burhan E. (43), Necmettin Ö. (25), Cesur Ö. (15), Süleyman Ö. (19) ve Ferhat A. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

