Mardin'de silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı

MARDİN - Mardin'de jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet 7.62 milimetre fişek, 50 adet 9 milimetre fişek, 20 adet 7.9 milimetre fişek, 9 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik faaliyetlerin artan bir kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.