Mardin'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Medrese Mahallesi'nde çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Medrese Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü
Yangında bazı ağaçlar zarar görürdü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa