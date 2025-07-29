Mardin'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Mardin'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, Medrese Mahallesi'nde çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Medrese Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yangında bazı ağaçlar zarar görürdü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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