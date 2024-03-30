Mardin'de okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi

Mardin'de 26 ekip ve 60 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 26 ekip ve 60 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda; 83 okul çevresi, 8 internet salonu, 11 kahvehane ve kafe, 21 market, büfe ve tekel bayii, 3 şans oyunu bayii, 19 park, bahçe, umuma açık yer ve 9 metruk bina denetlendi. Ayrıca 944 şahıs sorgulandı ve 72 servis aracı denetlendi. 2 sürücüye cezai işlem uygulandı. - MARDİN