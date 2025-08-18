Mardin'de Hayvanlara Yönelik Uygunsuz Paylaşım Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'de Hayvanlara Yönelik Uygunsuz Paylaşım Yapan Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de sosyal medyada hayvanların kısırlaştırılmasına yönelik uygunsuz paylaşım yapan M.S.K. isimli kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemler başlatıldı.

Mardin'de sosyal medyada hayvanların kısırlaştırılmasına ilişkin uygunsuz paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, sosyal medyada hayvanların kısırlaştırılmasına yönelik uygunsuz paylaşım yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede görüntülerde yer alan şahsın M.S.K. (43) olduğu belirlendi. Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen M.S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye gidiyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

Henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.