Mardin'de Hayvanlara Yönelik Uygunsuz Paylaşım Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'de sosyal medyada hayvanların kısırlaştırılmasına ilişkin uygunsuz paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, sosyal medyada hayvanların kısırlaştırılmasına yönelik uygunsuz paylaşım yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemede görüntülerde yer alan şahsın M.S.K. (43) olduğu belirlendi. Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen M.S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - MARDİN