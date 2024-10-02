Mardin'de Eylül Ayında 18 Terör Operasyonu Düzenlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, "Eylül ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 18 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklanmıştır" dedi.

Eylül ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonları açıklayan Vali Akkoyun, vatandaşların huzur ve güveni için tüm tehditleri ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını söyledi. Akkoyun, "Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmek ana hedefimizdir. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla Eylül ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 18 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu çerçevede ilimizde 9 operasyon düzenlenmiş olup 10 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında; 38 adet uzun namlulu silah, 79 adet ruhsatsız av tüfeği, 126 adet ruhsatsız tabanca ve 770 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Mardin'de düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin iş ve işlemlerin tek merkezden daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezinin (GÖKSEM) geçtiğimiz ay itibarıyla faaliyete geçerek hizmet vermeye başladığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Eylül ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 173 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 4 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edilirken, bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede bölücü terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişi adli mercilere sevk edilmiştir."

Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmaların da hassasiyetle devam ettiğini dile getiren Vali Akkoyun, "Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Eylül ayı içerisinde toplamda 123 operasyon düzenlenmiş, operasyonlar kapsamında 51 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi de tutuklanmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında ilimizde Eylül ayı içerisinde 62 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 84 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven çerçevede yapılan uygulamalarda, aranan toplam 339 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 3 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

Trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hızın ilk sırada geldiğini dile getiren Vali Akkoyun, "Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulması hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla aşırı hız, alkollü araç kullanımı, sürüş sırasında cep telefonu kullanarak sürücünün dikkatinin dağılması, kırmızı ışık ihlalleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması, emniyet kemerlerinin kullanılmaması maalesef acı sonuçlara neden olmaktadır. Trafik denetimleri kapsamında polisimiz ve jandarmamız tarafından Eylül ayında 3 bin 350'si okul servisleri olmak üzere 87 bin 132 araç denetlenmiştir. Sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha önemle rica ediyoruz" dedi. - MARDİN