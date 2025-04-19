Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciye müdür yardımcısı kurtardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okulda oyun oynarken dili boğazına kaçan öğrenci, müdür yardımcısının müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okulda oyun oynarken dili boğazına kaçan öğrencisiye müdür yardımcısı anında müdahale etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Fırat İlköğretim Okulu'nda teneffüs sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan dördüncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şahin H., aniden yere yığıldı.
DİLİ BOĞAZINA KAÇTI
Dili boğazına kaçan ve baygınlık geçiren öğrenciyi gören öğretmenler, durumu ilk yardım eğitimi olan Müdür Yardımcısı Hüseyin Kılınç'a bildirdi.
MÜDÜR YARDIMCISININ MÜDAHALESİYLE KURTULDU
Olay yerine gelen Kılınç, öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkararak nefes almasını sağladı. Müdahalenin ardından okula çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.