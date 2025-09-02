Mardin'de Boğulma Tehlikesi: 17 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Mardin'de suya giren 17 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat ilçesi Beyazsu-Karasu mevkiinde suya giren M.E.A. (17), bir süre sonra hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN