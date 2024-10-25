Mantar Toplamak İçin Ormana Giden Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Şükrü Erarslan, jandarma tarafından hareketsiz olarak bulundu. Yapılan sağlık kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Erarslan'ın cansız bedeni otopsi için gönderildi.
Yaşlı adam, mantar toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde mantar toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü olarak bulundu.
Olay, Gölköprü Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Erarslan mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Bir süre Erarslan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince Şükrü Erarslan hareketsiz bir şekilde ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erarslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Erarslan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi merkezine gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.