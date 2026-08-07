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Bolu'da ilaçlama dumanı yangın paniği yarattı

Bolu'da ilaçlama dumanı yangın paniği yarattı
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Bolu'da bir mantar üretim tesisinde sineklere karşı yapılan dumanlı ilaçlama sırasında tahliye borusundan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar yangın çıktığını sanarak 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tesiste yapılan incelemede yangın bulgusuna rastlanmadı. Tesis sahibi Emre Yıldırım, ilaçlama yaptıklarını ve vatandaşın dumanı görünce ihbarda bulunduğunu belirterek yanlış anlaşılmayı açıkladı.

Bolu'da bir mantar üretim tesisinde sineklere karşı yapılan ilaçlama çalışması sırasında tahliye borusundan çıkan dumanı yangın zanneden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Aktaş Mahallesi 3249. Sokak üzerinde bulunan Emre Yıldırım'a ait mantar üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesis sahibi Yıldırım içeride sineklere karşı dumanlı ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. İşlem esnasında tesisin tahliye borusundan dışarıya çıkan yoğun ilaç tozunu ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar, tesiste yangın çıktığını düşünerek paniğe kapıldı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Gerçek ortaya çıkınca ekipler normale döndü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından tesiste yapılan kontrollerde, herhangi bir alev veya yangın bulgusuna rastlanmadı. Tesis sahibi Emre Yıldırım'ın içeride sadece ilaçlama yapıldığını ve dumanın bundan kaynaklandığını ekiplere bildirmesiyle gerçek ortaya çıktı.

"Vatandaş dumanı görünce ihbar etmiş"

Yaşanan hareketliliğin ardından yanlış anlaşılmayı anlatan tesis sahibi Emre Yıldırım, "Yanlış ihbar. Sinek ilacı yaptık, dumanlı. Sinekler olmasın diye. Vatandaş da görünce yangın zannedip ihbar etmiş. Böyle bir yanlışlık oldu" dedi.

Ekipler, durumun normale dönmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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