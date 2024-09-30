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Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

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Başkent Ankara'da çalışmakta olan yürüyen merdiven ve asansörlerin acil durdurma düğmesine basarak kasıtlı bir şekilde sistemi devre dışı bırakan kişilerin görüntülerini paylaşan ABB Başkanı Mansur Yavaş vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yavaş merdiven ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını da duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki metro istasyonlarında yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı. Videoda, kimliği tespit edilemeyen kişilerin, çalışmakta olan yürüyen merdivenlerin acil durdurma düğmesine basarak sistemi devre dışı bıraktıkları anlar yer aldı.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı; "Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız.

Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız.

Asansör ve yürüyen merdivenlerde herhangi bir arıza oluşması durumunda 0534 010 19 17 numaralı arıza hattını ya da Başkent 153'ü arayarak bize ulaşabilirsiniz."

Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (20)

metin:

Sayın Yavaş, sanki bütün üst geçit ve metrolarda asansör ve merdivenler çalışıyor gibi beyanda bulunmuş. Seçim öncesi hafta onarım yapılıyor görüntüsü verip seçimden bir gün sonrasından bugüne kadar bazı üst geçitlerin yürüyen merdivenlerinin önüne bant çekip bıraktınız. Örnek: Anadolu Bulvarı, YDA üstgeçit.

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Yusuf Abi Abi:

sabotajcılar chpnin kendi adamları, çalışmayan belediyeye kimse hesap soramasın diye bulunmuş şeytanca bir kılıf

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Orhan Dik :

Aylarca çalışmayan asansörler için, yine bir tiyatro. Kendi ekiplerinden birini, ajans işi şekilde kameradan çekip, sabotaj var gibi basına çıkıyorlar. Düğmeye basanlar mı koyuyor güvenlik bantlarını da? Basamakları düğmeye basanlar mı söküyor? İyice İstanbul'a benzedi orası da. Belki sen CB olma diye İBB başkanı yaptırıyordur bunu da böyle düşün.

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Mengele:

Calisan hizmet veren belediyeyi böyle sabotajla kötülemek akp size ne verdi sabotaj yapmak icin

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metin:

En son Batıkent Gimsa metro durağındaki yürüyen merdivenlere de bant çekilmişti.

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mehmet sadık kaya:

Bunlarda oyun ve senaryolar tükenmez,daha geçen ay chp belediye başkanı karısını traktöre bindirip çiftçiymiş gibi özgür özel ve ekibinin yolunu kesip biz mağduruz suyuz buyuz demedimi,

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Serkan Şenol:

Troller erken kalkıp iş başı yapmış

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Yusuf KOÇ:

Yazık ya doğru siz çok çqlışıyosunuz

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erkan gyurt:

yüksek para cezaları uygulayın. bizim millete ceza dışında yaptırım sökmüyor.

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Muharrem Hozar:

Yürüyeni sevemediler zaten işleri güçleri yürütmekte

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