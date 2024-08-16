Manisa yangını durdurulamıyor

Gördes'te başlayan yangın Salihli'ye ulaştı

Kemer Kale Mahallesi felaketi yaşadı

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan yangına 3 gündür havadan ve karadan müdahale devam ederken yangın Salihli ilçesine kadar ilerledi. Yangın sebebiyle Salihli ilçesine bağlı 2 mahalle boşaltıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan ve 3 gündür devam ederek rüzgarın da etlisiyle büyüyen orman yangını Salihli'nin Kale ve Kemer Mahallesine ulaştı. Alevlerin ulaştığı ve yangının tehdit ettiği Kale ile Kemer Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.

Kale ve Kemer Mahallesi'nde bazı vatandaşların yazlık olarak kullandığı evler yandı.

Öte yandan Salihli'nin Kurttutan Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinin de tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.