Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, Trafik Kazasında Şehit Düştü

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde binlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin, 2 gün sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek uygulama yapan jandarma ekibine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in cenazesi, dün memleketi Manisa'ya getirildi. Bugün Salihli ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde baba ocağında helallik alınmasının ardından Yeşil'in cenazesi, duaların ardından tören için Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'ne getirildi.

Eşi ve minik oğlunun feryadı yürekleri dağladı

Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eş, yakınlarının desteğiyle ayakta kalabildi. Minik Yağız Efe'nin babasının tabutuna bakışları ise törene katılan herkesi derinden etkiledi. Bayramşah Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgenaral Aykut Tanrıverdi il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde omuzlara alınan şehidin naaşı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları arasında aile kabristanına defnedildi.

26 yaşında şehit düştü

Henüz 26 yaşında olan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil, görev sırasında geçirdiği kazayla şehit düşerken, geride gözü yaşlı bir eş ve henüz 3 yaşındaki oğlunu bıraktı. Öte yandan şehidin eşinin 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. - MANİSA