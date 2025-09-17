Manisa'daki Ahşap Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki ahşap palet fabrikasındaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi eski Muradiye Mahalle yolunda faaliyet gösteren ahşap palet fabrikasının depo alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bölgede sağlık ekipleri de yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ederken yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde depo alanının neredeyse yarısının alevlere teslim olduğu görülüyor. - MANİSA