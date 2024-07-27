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Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada 1'i bebek, 2'si çocuk toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında; 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Kanuni Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametine doğru aynı yönde seyir halinde olan 4 otomobil bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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